En el inicio de la jornada del 4 de septiembre de 2026, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) han marcado un precio de apertura de 40.96 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 23,263 acciones. Este dato representa una variación del -0.58% en comparación con el cierre del día anterior, lo que indica un leve retroceso en el valor de la compañía.

En los últimos 10 días, la cotización de Endesa SA arrancó con dos avances, luego dos retrocesos, un repunte breve, tres caídas seguidas y un final mixto; el saldo fue negativo, con sesgo bajista.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 15.97%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en 19.47%. Dado que la volatilidad de la última semana (15.97%) es menor que la volatilidad anual (19.47%), esto sugiere que el comportamiento de Endesa en este periodo reciente es mucho más estable en comparación con el año pasado.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 1.89B, lo que corresponde a un fondo de inversión disponible para la empresa.

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La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y controlada mayoritariamente por el Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal dedicándose a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas y servicios energéticos.

Produce electricidad a partir de hidráulica, eólica, solar y ciclos térmicos, con una estrategia de descarbonización y cierre progresivo del carbón. Su negocio se organiza en generación, redes, comercialización y Endesa X (movilidad eléctrica y eficiencia) y destaca por su amplia red de puntos de recarga y la digitalización de sus redes.

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