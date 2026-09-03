La cotización de las activos de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este jueves, 3 de septiembre de 2026 es de 41,31 euros y documentan un total de 18.377 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,41%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un sesgo bajista, con seis jornadas de retroceso y cuatro de avance, incluyendo dos subidas consecutivas al principio y repuntes aislados a mitad y al final; aunque hubo intentos de recuperación, el balance general fue negativo.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa fue del 16.45%, lo que es menor que la volatilidad anual del 19.49%. Esto significa que el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el último año. Esta disminución en la volatilidad sugiere que las variaciones en el rendimiento de las acciones de la compañía han sido menos pronunciadas recientemente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 1.89B, lo que corresponde a un fondo de inversión disponible para la empresa.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y controlada mayoritariamente por el Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal dedicándose a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas y servicios energéticos.

Produce electricidad a partir de hidráulica, eólica, solar y ciclos térmicos, con una estrategia de descarbonización y cierre progresivo del carbón. Su negocio se organiza en generación, redes, comercialización y Endesa X (movilidad eléctrica y eficiencia) y destaca por su amplia red de puntos de recarga y la digitalización de sus redes.

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