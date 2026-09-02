Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE)se negocian a 42,3 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 16.777. Esta cifra refleja una variación del 0,67% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA tuvo un comportamiento mixto, equilibrando subidas y bajadas con rachas breves y sin una tendencia clara; cerró con sesgo alcista.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 10.78%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.41%. Esto sugiere que el comportamiento de la empresa en el corto plazo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, después de deducir todos los gastos, es de 1.89B, lo que corresponde a un fondo de inversión disponible para la empresa.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y controlada mayoritariamente por el Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal dedicándose a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además del suministro de gas y servicios energéticos.

Produce electricidad a partir de hidráulica, eólica, solar y ciclos térmicos, con una estrategia de descarbonización y cierre progresivo del carbón. Su negocio se organiza en generación, redes, comercialización y Endesa X (movilidad eléctrica y eficiencia) y destaca por su amplia red de puntos de recarga y la digitalización de sus redes.

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