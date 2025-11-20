La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este jueves, 20 de noviembre de 2025 es de 13,92 euros y fijan un total de 22.607 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del -0,04%.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con un total de 6 descensos. Sin embargo, también se han registrado 4 aumentos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estas fluctuaciones indica que, a pesar de los retrocesos, la acción ha tenido momentos de recuperación.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 10.77%, mientras que su volatilidad anual es del 16.96%. Dado que el 10.77% es menor que el 16.96%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro del sector energético en Europa.