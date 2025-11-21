Este 21 de noviembre de 2025, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 9.10 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 254,089 acciones. Esta cifra representa una variación del -2.00% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de la entidad bancaria en el mercado español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente negativa, con un aumento inicial seguido de una caída significativa. A pesar de algunos repuntes, la estabilidad fue escasa, lo que sugiere un periodo de volatilidad en el mercado.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha alcanzado un 32.98%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.49%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,6 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.