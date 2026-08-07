La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este 7 de agosto de 2026, el mercado español abre con las acciones de CaixaBank (CABK) cotizando a 12.89 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 121,207 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.08% en comparación con el día anterior, destacando la estabilidad del banco en el competitivo panorama financiero actual.

En los últimos 10 días, Caixabank SA encadenó tres descensos, dos avances, un retroceso puntual y cuatro subidas consecutivas, cerrando con un balance claramente alcista y un impulso creciente.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de CaixaBank se sitúa en un 7.59%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 24.99%. Dado que el 7.59% es menor que el 24.99%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones registradas en el último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,3 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Al considerar todos los gastos, la ganancia final se eleva a 5.79B, que corresponde al fondo de inversión disponible después de realizar todas las deducciones necesarias.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank, S.A. es un banco español del Ibex 35 con sede social en Valencia y sede operativa en Barcelona. Se dedica a la banca universal y presta servicios financieros a particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos, seguros y soluciones de pago; sus líneas de negocio son banca minorista, empresas e institucional, gestión de activos, seguros y banca privada. Datos de interés: es de los mayores bancos por activos tras la fusión con Bankia (2021), con gran red de oficinas y cajeros, fuerte apuesta digital (CaixaBankNow e imagin) y principal accionista la Fundación Bancaria “la Caixa” vía CriteriaCaixa.