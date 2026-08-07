Este 7 de agosto de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) han tenido un precio de apertura de 12.82 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 1,042,572 acciones. Esta cifra representa una variación negativa del 0.31% en comparación con el día anterior, lo que refleja las condiciones del mercado financiero en este momento.

En los últimos diez días, la acción de Banco Santander tuvo un inicio mixto con dos descensos tempranos, luego encadenó seis subidas consecutivas y cerró con un leve retroceso; el balance general es alcista.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana ha sido del 10.86%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 29.96%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que el 10.86% es menor que el 29.96%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a corto plazo, el banco ha experimentado menos variaciones en su rendimiento económico en comparación con la volatilidad observada durante el último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,86 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.