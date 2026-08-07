La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) en la apertura de mercados en España este viernes, 7 de agosto de 2026 es de 20,76 euros y documentan un total de 203.165 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,19%.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. comenzó con avance, encadenó varios retrocesos, tuvo una pausa estable y cerró con tres subidas consecutivas, dejando un saldo ligeramente positivo y un sesgo alcista al final del periodo.

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se ha situado en un 5.89%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 14.73%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de Iberdrola es mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una reducción en las variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, representando la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Por otro lado, su ganancia final es de 5.61B, que se obtiene después de deducir todos los gastos operativos generales.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una compañía energética española con sede en Bilbao. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad, producida principalmente a partir de fuentes renovables como la eólica, la solar y la hidráulica y opera redes inteligentes.

Su negocio se organiza en Redes, Renovables y Generación y Clientes, con actividad en España, Reino Unido (ScottishPower), Estados Unidos (Avangrid), Brasil (Neoenergia) y México. Es una de las mayores eléctricas del mundo, cotiza en el Ibex 35 y destaca por su liderazgo en eólica y su apuesta por la descarbonización y el hidrógeno verde.