Este 7 de agosto de 2026, las acciones de Repsol (REP), que operan en el sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, se abren en el IBEX 35 a un precio de 25.74 euros por unidad. En esta jornada, el volumen de negociación alcanza los 101,312 títulos, lo que representa una variación del 1.10% respecto al día anterior.

En los últimos 10 días, Repsol mostró sesgo bajista: dos caídas iniciales, breve recuperación de dos jornadas, cuatro descensos seguidos y cierre con dos repuntes; balance negativo y sin días planos.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 15.21%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 30.99%. Esto indica que el comportamiento de la acción de Repsol ha sido mucho más estable en el último año, a pesar de las variaciones que pueda haber sufrido recientemente. La diferencia entre ambas cifras sugiere una tendencia positiva hacia una menor inestabilidad a corto plazo.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 26,5 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, la cual se obtiene después de descontar todos sus gastos y destinar un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y amplia presencia internacional; forma parte del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y la química y a la generación y comercialización de energía.

Produce combustibles, gas, electricidad y productos petroquímicos y desarrolla biocombustibles, hidrógeno y renovables. Sus líneas de negocio abarcan Upstream, Industrial, Cliente (estaciones de servicio, GLP, luz y gas) y Renovables/Generación baja en carbono, con objetivo de ser neutra en carbono en 2050.