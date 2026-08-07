La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

En el inicio de la jornada bursátil del 7 de agosto de 2026, las acciones de la reconocida compañía de seguros Mapfre (MAP) se cotizan a 4.46 euros por unidad en el IBEX 35. Con un volumen de negociación que alcanza las 18,724 acciones, este precio refleja una ligera caída del 0.36% en comparación con el cierre del día anterior.

La cotización de Mapfre en los últimos 10 días mostró un sesgo ligeramente alcista, con seis subidas y cuatro bajadas; tras avances iniciales y una corrección intermedia, recuperó antes de cerrar con leve descenso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, Mapfre ha registrado una volatilidad del 9.54%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 20.98%. Este dato sugiere que, en el corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha mostrado a lo largo del último año. La diferencia entre ambas cifras indica una menor inestabilidad en las recientes transacciones de la compañía.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que indica la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes y servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Después de considerar todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española del Ibex 35 con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro y ofrece pólizas y servicios de Autos, Salud, Hogar, Vida y Empresas, además de productos de ahorro e inversión.

Su línea de negocio se organiza en Seguros (Vida y No Vida), MAPFRE RE (reaseguro) y gestión de activos. Datos de interés: líder en España, fuerte presencia en Latinoamérica y Europa, amplia red comercial y la Fundación MAPFRE impulsa acción social y cultural.