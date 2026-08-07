Este 7 de agosto de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el mercado español con un precio de 16.85 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 9,798 títulos. Esta cifra representa una ligera variación del -0.18% respecto al día anterior, lo que indica un leve descenso en el valor de la acción en comparación con su desempeño reciente.

En los últimos 10 días, Enagás S.A ha mostrado un sesgo claramente bajista: predominan las caídas, con dos pausas de estabilidad al inicio y a mitad del periodo y rebotes puntuales cerca del sexto y noveno día, finalizando con tono débil.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás durante la última semana se sitúa en 8.17%, mientras que la volatilidad anual ha sido de 21.94%. Dado que el 8.17% es menor que el 21.94%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana, evidenciando así una reducción en las variaciones recientes.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,58 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, incluyendo el fondo de inversión.

La historia de Enagás

Enagás es el operador del sistema gasista en España e integrante del Ibex 35. Con sede en Madrid, se dedica al desarrollo, operación y mantenimiento de la red de transporte de gas natural, plantas de regasificación y almacenamientos subterráneos.

No produce gas; su negocio es prestar servicios regulados de transporte, regasificación y almacenamiento, además de gestionar el sistema y participar en infraestructuras energéticas dentro y fuera de España. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza como BME: ENG y está impulsando gases renovables (biometano e hidrógeno verde) y proyectos como el corredor H2Med.