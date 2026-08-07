La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este viernes, 7 de agosto de 2026 es de 42,49 euros y documentan un total de 8.367 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,05%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró volatilidad con dos caídas iniciales, tres avances consecutivos, otra breve corrección de dos jornadas y un repunte final de tres sesiones, cerrando el periodo con saldo neto positivo.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Endesa se situó en 18.49%, lo que es inferior a su volatilidad anual de 19.73%. Esto indica que el comportamiento de la empresa ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente refleja menos variaciones en comparación con su promedio anual.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,49 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin incluir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.89B, permitiendo así la formación de un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y perteneciente al Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal, incluidas redes y sistemas insulares.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía renovable (eólica, solar e hidráulica) y convencional (nuclear y ciclos combinados). Sus líneas de negocio abarcan Endesa Generación, e-distribución, Endesa Energía y Endesa X; datos de interés: fundada en 1944, principal accionista Enel y una base de más de 10 millones de clientes.