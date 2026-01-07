En la apertura de mercados de este miércoles, 7 de enero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,46 euros y registran un volumen de 288267 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,81% en comparación con el día de ayer.

La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con 6 días de descenso y solo 3 días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque hubo un breve respiro en la mitad del período analizado. La estabilidad se mantuvo en un solo día, lo que indica que la volatilidad ha sido predominante.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 13.64%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 27.17%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,62 euros el y un mínimo de 10,46 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.