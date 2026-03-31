Este 31 de marzo de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el mercado español con un precio de 10.20 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 194,817 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.34% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés continuo en el banco dentro del mercado financiero. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen en el futuro. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 19.27%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 28.91%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,81 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado español. CaixaBank también se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector financiero, buscando adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes.