Este 1 de abril de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 10.54 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 590,800 acciones. Esta cifra representa una variación del 3.69% en comparación con el día anterior, lo que refleja el dinamismo del mercado en torno a la entidad bancaria. La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo tres de aumento, además de un día de estabilidad. Esta situación sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan la confianza de los inversores. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 29.25%, lo que es superior a la volatilidad anual del 28.99%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de su valor en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,81 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.