En la apertura de mercados de este martes, 6 de enero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,66 euros y registran un volumen de 138381 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,42% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque hubo un leve repunte en algunos momentos. La estabilidad se mantuvo en un solo día, lo que indica que la volatilidad ha sido predominante en este período.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 10.66%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 27.14%. Dado que el 10.66% es menor que el 27.14%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la entidad ha experimentado menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,66 euros el y un mínimo de 10,62 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.