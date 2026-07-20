En el inicio de la jornada del 20 de julio de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) se sitúan en 12.41 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza las 73,267 unidades. Esta cifra representa una variación negativa del 0.48% en relación al cierre del día anterior, reflejando las fluctuaciones del mercado en la actualidad.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró un sesgo bajista: 7 caídas y 3 subidas, sin jornadas planas, con rebotes puntuales a mitad del período y un cierre débil.

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La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 13.19%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 23.95%. Dado que el 13.19% es menor que el 23.95%, esto indica que el comportamiento de la entidad ha sido mucho más estable en el último año, mostrando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,74 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank es uno de los principales grupos financieros de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Valencia, con centros corporativos en Barcelona y Madrid y opera también en Portugal a través de BPI.

Ofrece productos y servicios financieros (cuentas y pagos, tarjetas, préstamos e hipotecas, ahorro e inversión, fondos y planes, seguros) para particulares y empresas. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes y corporativa, gestión de activos, seguros y medios de pago; destaca por su red de oficinas, canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y su actividad de microfinanzas vía MicroBank.