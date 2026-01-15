Este 15 de enero de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 10.83 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 175,191 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.19% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la estabilidad del banco en el mercado español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento significativo en los precios tras una serie de caídas iniciales. A pesar de las fluctuaciones, la estabilidad se mantuvo en varios días, lo que sugiere un posible fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la entidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 5.25%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 27.07%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de CaixaBank es mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,82 euros el y un mínimo de 10,33 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.