Es oficial | Prohibirán trabajar al servicio doméstico en todos los hogares donde no se presente este documento. (Fuente: Shutterstock).

La contratación de empleados del hogar en España está sujeta a nuevas exigencias legales. A partir de ahora, será obligatorio contar con un protocolo de evaluación de riesgos laborales si se tiene personal contratado para tareas como limpieza, cocina, jardinería o cuidado de personas.

El cambio busca equiparar la protección de estos trabajadores con la del resto del mercado laboral. Hasta hace poco, el servicio doméstico quedaba fuera del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, vigente desde 1995. Pero una disposición adicional y un real decreto han corregido esta omisión, obligando a los empleadores a garantizar condiciones de trabajo seguras.

Prohibirán trabajar al servicio doméstico en todos los hogares donde no se presente este documento. (Fuente: Shutterstock).

Documento necesario para cumplir con la nueva normativa

La herramienta esencial para satisfacer esta obligación es la aplicación digital Prevención10.es, desarrollada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). A través de esta plataforma, cualquier empleador tiene la capacidad de realizar una evaluación personalizada de riesgos en su hogar.

Este documento deberá incluir:

Las características del domicilio

Las funciones asignadas al empleado (limpieza, cocina, jardinería, conducción, etc.)

Los riesgos identificados

Las medidas de corrección y protección recomendadas

La plataforma también permite establecer plazos, costes aproximados, responsables de cada tarea y genera un informe final que debe ser conservado como prueba de cumplimiento.

Además, la normativa exige que el empleador proporcione equipos de trabajo y de protección individual sin coste alguno para el trabajador.

Sanciones por incumplir el protocolo de riesgos

No cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones económicas considerables. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), el artículo 22.2 considera una infracción grave no haber dado de alta al empleado ni haber cumplido con las condiciones laborales exigidas.

Las multas pueden alcanzar los 12.000 euros , dependiendo de la gravedad:

Grado mínimo : entre 3750 y 7500 euros

Grado medio : entre 7501 y 9600 euros

Grado máximo: entre 9601 y 12.000 euros

Además del riesgo económico, en caso de un accidente laboral, el empleador podría quedar desprotegido legalmente si no puede demostrar que ha cumplido con la evaluación de riesgos.

Prohibirán trabajar al servicio doméstico en todos los hogares donde no se presente este documento. (Fuente: Freepik).

Plazos y fechas límite para implementar esta evaluación obligatoria

Hasta que sea generado el documento, los empleadores disponen del tiempo necesario para adaptar sus contratos y evaluar los posibles riesgos en sus domicilios.

Esta medida se considera un avance en la dignificación del trabajo doméstico, uno de los sectores más vulnerables en España. Aunque el número de amas de casa ha disminuido en las últimas décadas —de cinco millones en 2002 a 2,8 millones en 2023—, el empleo doméstico continúa siendo fundamental para miles de familias.

Con este nuevo marco legal, se persigue que la seguridad y los derechos laborales lleguen también a quienes trabajan en el ámbito más privado: el hogar.