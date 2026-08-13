La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este jueves, 13 de agosto de 2026 es de 25,2 euros y fijan un total de 388.178 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 1,61%.

La cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un claro sesgo alcista: tras dos descensos iniciales encadenó cuatro avances, hizo una pausa y volvió a subir, con 7 alzas, 2 caídas y 1 sesión sin cambios.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 9.56%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 29.99%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de BBVA es mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere que ha habido menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 25,2 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, la ganancia final de la empresa es de 10.05B, que se obtiene en un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35 con sede social en Bilbao y centro corporativo en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a la banca y los servicios financieros, ofreciendo productos como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y seguros.

Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, banca de empresas y corporativa, mercados y gestión de patrimonios y activos. Opera principalmente en España, México (BBVA México) y Turquía (Garanti BBVA), es referencia en banca digital y sostenibilidad y cotiza en BME con el ticker BBVA.