En la apertura de mercados de este jueves, 12 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) en el IBEX 35 se negocian a 20,39 euros y registran un volumen de 196260 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,94% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 5 ocasiones y una caída en 3, mientras que se mantuvo estable en 2 días. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, con un impulso que podría indicar confianza por parte de los inversores. La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha alcanzado un 58.18%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.35%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este periodo es inestable y presenta muchas variaciones, reflejando un entorno de alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,87 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar sus operaciones y adaptarse a diferentes mercados.