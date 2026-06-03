Este miércoles, 3 de junio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 19,88 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 246.528. Esta cifra refleja una variación del -0,5% en comparación con el día pasado.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró elevada volatilidad en los últimos 10 días: tras una caída inicial encadenó dos avances y luego alternó alzas y bajas sin jornadas planas, con equilibrio entre movimientos y un retroceso final, sin una tendencia definida.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 16.23%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 29.46%. Dado que la volatilidad semanal (16.23%) es menor que la anual (29.46%), esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su comportamiento del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a servicios bancarios y financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, créditos, hipotecas, fondos de inversión y soluciones de banca digital.

Su línea de negocio abarca banca minorista, empresas y banca corporativa y de inversión, además de gestión de activos, pagos y, mediante alianzas, seguros. Opera principalmente en España, México (su mayor franquicia), Turquía y Sudamérica; destaca por su foco en digitalización y sostenibilidad y cuenta con decenas de millones de clientes y una capitalización relevante en Europa.