El 29 de mayo de 2026, las acciones de Banco Santander (SAN) inician su jornada en España cotizando a 10.80 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza los 1,159,306 títulos. Este precio representa una variación del 1.16% en comparación con el día anterior, reflejando el interés del mercado por la entidad bancaria.

En los últimos 10 días, Banco Santander arrancó con tres subidas, sufrió una breve corrección y después alternó movimientos, terminando con un saldo levemente positivo y señales de volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, Banco Santander ha mostrado una volatilidad del 31.91 %, que es mayor que la volatilidad anual del 29.78 %. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones recientemente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre en comparación con el año anterior.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión.

Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.