La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este martes, 11 de agosto de 2026 es de 12,88 euros y fijan un total de 417.636 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,2%.

Tras un inicio a la baja, la acción encadenó seis sesiones de avance, corrigió en las dos siguientes y cerró con un nuevo repunte. El balance de los diez días es alcista, con impulso positivo predominante.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana ha sido del 6.27%, mientras que su volatilidad anual ha alcanzado el 29.79%. Comparando ambas cifras, se puede observar que el 6.27% es significativamente menor que el 29.79%. Esto indica que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,88 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final alcanza los 12.57B, que es el fondo de inversión resultante.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una entidad financiera española con sede social en Santander (Cantabria) y sede operativa en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal: ahorro y préstamo, pagos, inversión, seguros y banca corporativa y de inversión.

Produce y distribuye productos financieros (cuentas, tarjetas, hipotecas, créditos al consumo, fondos, seguros y soluciones de pago). Opera principalmente en Europa y América, cotiza en la Bolsa de Madrid (SAN) dentro del Ibex 35, fue fundada en 1857 y es uno de los mayores bancos europeos por activos y clientes.