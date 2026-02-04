Este 4 de febrero de 2026, las acciones del Banco Santander (SAN) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 10.62 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 4,579,019 acciones. Esta cifra representa una variación del -4.20% en comparación con el día anterior, lo que refleja un momento de incertidumbre en el mercado para la entidad financiera.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. A pesar de las caídas, la mayoría de los días se registraron incrementos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 34.84%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.74%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una mayor incertidumbre en el mercado.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,09 euros el y un mínimo de 10,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.

La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.