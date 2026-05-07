La Dirección General de Tráfico (DGT) de España confirmó que los conductores extranjeros que no cumplan con los requisitos legales para conducir en España perderán automáticamente el derecho a circular, incluso si poseen un carnet válido en su país de origen. La medida se basa en una normativa vigente, pero desconocida por muchos residentes y recién llegados, que puede derivar en sanciones, multas e inmovilización de vehículos. El punto clave no es la nacionalidad, sino el cumplimiento de un plazo y un trámite obligatorio que, de no respetarse, convierte al conductor en infractor ante la ley española. Según la Dirección General de Tráfico, las personas extranjeras que adquieren residencia legal en España solo pueden conducir con su permiso extranjero durante un máximo de seis meses desde la fecha en que se formaliza dicha residencia. Transcurrido ese plazo, el carnet deja de ser válido automáticamente, salvo excepciones muy concretas. Esto implica que: La DGT aclara que el cumplimiento de esta norma se controla en inspecciones rutinarias y controles de tráfico, tanto en zonas urbanas como interurbanas. Desde el punto de vista legal, no cumplir con el canje o la homologación del carnet extranjero equivale a conducir sin autorización, una infracción grave o muy grave según el caso. La normativa española no contempla excepciones por desconocimiento de la ley. Además, el Reglamento General de Conductores establece que un permiso extranjero que ha perdido su validez no habilita a conducir, aunque siga vigente en el país de origen. En ese escenario, el conductor ya no tiene cobertura legal en caso de accidente y puede enfrentar consecuencias administrativas y penales. La DGT también recuerda que no es posible poseer dos permisos activos para eludir sanciones: si una persona pierde la vigencia del permiso en España, no puede ampararse en uno extranjero para seguir conduciendo. La obligación de canje no afecta a todos por igual. La DGT distingue tres grandes grupos: Los carnets expedidos en países de la Unión Europea o del EEE (Islandia, Liechtenstein y Noruega) son válidos en España sin límite de tiempo, siempre que estén en vigor. El canje es voluntario, no obligatorio. Quienes provengan de países con acuerdos bilaterales (como Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Marruecos, entre otros) deben canjear el permiso tras seis meses de residencia. De no hacerlo, pierden el derecho a conducir. En estos casos, no existe canje posible. Tras el plazo legal, el conductor debe obtener un permiso español desde cero, superando los exámenes teóricos y prácticos correspondientes. Toda esta regulación está recogida en documentos públicos de la DGT, que detalla: La información puede consultarse directamente en la web oficial de la DGT y en su sede electrónica, donde también se inicia el trámite de canje.