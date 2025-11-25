La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este martes, 25 de noviembre de 2025 es de 8,89 euros y fijan un total de 423.296 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,71%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, aunque hubo momentos de recuperación que podrían indicar cierta estabilidad en el interés de los inversores.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en un 26.87%, mientras que su volatilidad anual es del 31.97%. Dado que el 26.87% es menor que el 31.97%, esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,56 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.