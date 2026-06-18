La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este jueves, 18 de junio de 2026 es de 3,13 euros y fijan un total de 713.849 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,38%.

En los últimos 10 días pasó de un arranque alcista a dos caídas, luego alternó, encadenó cuatro subidas y cerró con corrección, con balance neto positivo y sesgo aún alcista.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco de Sabadell se situó en 24.89%, mientras que su volatilidad anual ha sido de 27.82%. Dado que 24.89% es menor que 27.82%, se puede concluir que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, mostrando menos variaciones en comparación con la volatilidad anual.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,14 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que refleja la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, la cual se obtiene tras deducir todos los gastos y representa el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es un grupo bancario español del Ibex 35, fundado en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca universal y comercializa productos y servicios financieros como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos y seguros, con foco en pymes. Sus líneas de negocio incluyen banca de particulares y de empresas, corporativa y pagos; opera principalmente en España y en Reino Unido a través de TSB y cotiza en la Bolsa de Madrid (SAB.MC).