Este 9 de julio de 2026, las acciones de Repsol (REP) en el sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles se están negociando en el IBEX 35 a un precio de 23.15 euros por unidad. En esta jornada, se registra un volumen de negociación de 192,030 acciones, lo que implica una leve variación del -0.04% respecto al cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, comenzó con debilidad, encadenó dos rachas alcistas separadas por un respiro y terminó con un retroceso, dejando un balance general positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol se situó en 29.99%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 30.35%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, ya que una volatilidad menor sugiere menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,18 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que se convierte en un fondo de inversión.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Estructura su negocio en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono. Produce petróleo y gas natural, combustibles, lubricantes y petroquímicos, además de electricidad renovable y biocombustibles; gestiona grandes refinerías y una amplia red de estaciones de servicio en España y aspira a cero emisiones netas en 2050.