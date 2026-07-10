Este 10 de julio de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) se abren en el mercado español a un precio de 38.66 euros por unidad en el índice IBEX 35. Con un volumen de negociación que alcanza los 11,163 títulos, esta cifra indica una ligera variación del -0.44% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días Endesa SA presentó un leve sesgo alcista (6 alzas y 4 retrocesos), sin días planos y con alternancia marcada al final, lo que sugiere avance moderado con volatilidad.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 23.61%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 19.64%. Este aumento en la volatilidad sugiere que los precios de las acciones de Endesa han experimentado fluctuaciones significativas recientemente, diferenciándose notablemente de su desempeño más estable a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 39,2 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final, después de deducir todos sus gastos, es de 1.89B, lo que permite contar con un fondo de inversión significativo.

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La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española integrada que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Pertenece al grupo Enel y opera principalmente en España y Portugal, con millones de clientes residenciales y empresariales.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad, además de la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de renovables, hidráulica, nuclear y ciclos combinados; sus líneas de negocio incluyen redes, generación, comercialización y soluciones de movilidad eléctrica y eficiencia y fue fundada en 1944.