La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este viernes, 10 de julio de 2026 es de 3,19 euros y documentan un total de 233.980 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,25%.

En los últimos 10 días la acción mostró una clara tendencia alcista: fuerte avance inicial, breve corrección a mitad de periodo y recuperación final, con balance neto positivo y señal de fortaleza.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Banco de Sabadell ha sido notable, con un porcentaje de 31.60%. Este valor es significativamente mayor que la volatilidad anual de 28.06%, lo que indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. Las cifras reflejan un aumento en la volatilidad a corto plazo, sugiriendo un entorno económico más incierto para el banco.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,23 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.