Este martes, 7 de julio de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 22,14 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 108.608. Esta cifra refleja una variación del 0,87% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia alcista: siete subidas y tres caídas, con una corrección puntual en la octava sesión y cierre con impulso positivo.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 13.70%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 30.11%. Al comparar ambas cifras, se puede observar que 13.70% es menor que 30.11%, lo que indica que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado en el último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,18 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que se convierte en un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Estructura su negocio en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono. Produce petróleo y gas natural, combustibles, lubricantes y petroquímicos, además de electricidad renovable y biocombustibles; gestiona grandes refinerías y una amplia red de estaciones de servicio en España y aspira a cero emisiones netas en 2050.