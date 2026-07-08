La cotización de las activos de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 8 de julio de 2026 es de 22,73 euros y documentan un total de 749.840 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 3,18%.

En los últimos 10 días, Repsol mostró una tendencia claramente alcista, con ocho subidas y dos caídas, cerrando el periodo en niveles superiores.

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 19.04%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 30.18%. Esto indica que, en comparación con su comportamiento durante el último año, Repsol ha experimentado un periodo mucho más estable en la última semana, con menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,18 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, que se convierte en un fondo de inversión.

La historia de Repsol

Repsol es una compañía multienergía española del Ibex 35 con sede en el Campus Repsol de Madrid. Desarrolla actividades a lo largo de toda la cadena de valor: exploración y producción, refino, química, comercialización y generación eléctrica.

Estructura su negocio en Upstream, Industrial, Cliente y Generación Baja en Carbono. Produce petróleo y gas natural, combustibles, lubricantes y petroquímicos, además de electricidad renovable y biocombustibles; gestiona grandes refinerías y una amplia red de estaciones de servicio en España y aspira a cero emisiones netas en 2050.