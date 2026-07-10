Este viernes, 10 de julio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 12,58 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 121.874. Esta cifra refleja una variación del 0,24% en comparación con el día de ayer.

Caixabank SA mostró un inicio débil, luego encadenó cinco jornadas de avance, sufrió una corrección de dos sesiones y cerró con dos repuntes, dejando un balance claramente alcista en los últimos diez días.

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, CaixaBank ha mostrado una volatilidad del 24.66%, superando su volatilidad anual del 24.12%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en su desempeño reciente. Esta diferencia en las cifras resalta una mayor incertidumbre en el corto plazo en comparación con la estabilidad del año pasado.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,74 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

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La historia de CaixaBank

CaixaBank es uno de los principales grupos financieros de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Valencia, con centros corporativos en Barcelona y Madrid y opera también en Portugal a través de BPI.

Ofrece productos y servicios financieros (cuentas y pagos, tarjetas, préstamos e hipotecas, ahorro e inversión, fondos y planes, seguros) para particulares y empresas. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes y corporativa, gestión de activos, seguros y medios de pago; destaca por su red de oficinas, canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y su actividad de microfinanzas vía MicroBank.