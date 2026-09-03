En la apertura de mercados de este jueves, 3 de septiembre de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP) en el IBEX 35 se negocian a 28,17 euros y registran un volumen de 176172 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,43% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Repsol encadenó cinco sesiones de caídas seguidas de cinco de recuperación, con un balance global casi plano; el movimiento sugiere un rebote técnico tras la presión inicial y volatilidad sin una tendencia definida.

Fuente: narrativas-es

La variación del Repsol durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Repsol ha sido del 24.53%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 31.14%. Esto indica que el comportamiento de la empresa en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del año. La disminución en la volatilidad semanal sugiere un ambiente de menor incertidumbre y más estabilidad en el desempeño de Repsol en este corto plazo.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 28,17 euros el y un mínimo de 15,3 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.76B, lo que refleja el fondo de inversión disponible.

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La historia de Repsol

Repsol es una compañía energética integrada con sede en Madrid (Campus Repsol) y miembro del Ibex 35. Se dedica a la exploración y producción de hidrocarburos, al refino y a la química y a la generación y comercialización de electricidad y gas, con presencia internacional.

Produce combustibles (gasolina, diésel, GLP), lubricantes, petroquímicos, asfaltos y energía eléctrica y opera una amplia red de estaciones de servicio. Sus líneas de negocio son Upstream, Industrial y Cliente, además de Renovables/Generación baja en carbono; datos de interés: compromiso de cero emisiones netas en 2050 y ticker REP en BME.

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