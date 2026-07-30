En la apertura de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,4 euros y registran un volumen de 19454 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,69% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Mapfre empezó con un claro impulso alcista, tuvo una corrección de dos jornadas, repuntó otras dos, sufrió un leve retroceso y cerró al alza; el balance global es positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 30.43%, lo que es considerablemente superior a la volatilidad anual del 21.09%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el corto plazo es inestable y presenta muchas variaciones, sugiriendo una mayor incertidumbre en el mercado en comparación con su estabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y reaseguro; su “producto” son pólizas y servicios de asistencia que cubren riesgos de autos, hogar, salud, vida y empresas.

Su negocio se organiza en No Vida y Vida, reaseguro (MAPFRE RE) y asistencia/servicios (MAWDY), con fuerte presencia en España y Latinoamérica y actividad en Europa y EE. UU. Datos de interés: cotiza en el Ibex 35, es líder del mercado español, opera en decenas de países, emplea a más de 30.000 personas y gestiona primas anuales superiores a 25.000 millones de euros.