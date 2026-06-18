La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este jueves, 18 de junio de 2026 es de 4,25 euros y documentan un total de 63.699 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,24%.

En los últimos 10 días, Mapfre mostró un sesgo claramente alcista: 9 subidas y 1 caída, con una breve corrección al inicio seguida de 8 alzas consecutivas, lo que refleja impulso sostenido.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 10.73%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 20.96%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado en el corto plazo, su comportamiento es mucho más estable en el último año. Las cifras reflejan una tendencia a la estabilidad en comparación con la variabilidad que se ha presentado anualmente.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,25 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene tras deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española con sede en Majadahonda (Madrid). Cotiza en el Ibex 35 y se dedica al aseguramiento y reaseguro, ofreciendo pólizas de vida y no vida (auto, hogar, salud, empresas) y soluciones de ahorro e inversión; no produce bienes físicos, sino servicios financieros y aseguradores.

Su negocio se organiza en seguros directos por regiones (Iberia, Latam, Norteamérica y otros), junto a MAPFRE RE (reaseguro), MAPFRE Asistencia y negocios globales. Fundada en 1933, tiene presencia internacional en numerosos países, es líder en España y con fuerte posición en Latinoamérica y destaca por su red de mediación, canales digitales y su enfoque en sostenibilidad e innovación.