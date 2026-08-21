En la apertura de mercados de este viernes, 21 de agosto de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,35 euros y registran un volumen de 33267 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,09% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Mapfre fue mayormente bajista, con siete caídas frente a tres avances y sin sesiones planas; los rebotes, incluso el del último día, no compensaron el retroceso acumulado.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 9.81%, mientras que su volatilidad anual es del 20.82%. Dado que el 9.81% es menor que el 20.82%, esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año. La menor volatilidad semanal sugiere que, a corto plazo, las variaciones en su desempeño han sido más contenidas en comparación con las fluctuaciones observadas a lo largo del año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,57 euros el y un mínimo de 3,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final es de 967.50M, que corresponde al fondo de inversión disponible.

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La historia de Mapfre

MAPFRE es una aseguradora multinacional española que cotiza en el IBEX 35, con sede en Majadahonda (Madrid). Se dedica al seguro y al reaseguro y ofrece pólizas y soluciones de protección, ahorro e inversión, además de servicios de asistencia.

Su línea de negocio abarca Autos, Hogar, Salud, Vida y Accidentes, Empresas y Grandes Riesgos, reaseguro (MAPFRE RE) y gestión de activos y pensiones. A nivel general, está presente en más de 40 países, con liderazgo en España y Latinoamérica; fundada en 1933, destaca por su red omnicanal y su enfoque en sostenibilidad.

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