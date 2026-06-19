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En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina subió 0.52% y en el último año acumuló una variación de 0.22%, lo que indica un avance reciente sobre una tendencia anual moderada.

Este viernes, 19 de junio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8673 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,05%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en su valor sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores.

A pesar de la reciente mejora, es crucial monitorear futuros movimientos para determinar la sostenibilidad de esta tendencia.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina es del 1.76%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.