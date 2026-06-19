La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026 en México es de 19.88 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.11%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.9 pesos y un mínimo de 19.9 pesos.

En el mercado del euro, la cotización registró una leve caída semanal de -0.17% y un retroceso anual de -8.62%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro subió dos jornadas, cayó cuatro, rebotó dos y volvió a caer dos, cerrando por debajo del inicio y mostrando un sesgo bajista con cierta volatilidad.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad de la última semana del Euro fue del 2.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual es del 5.72%.

Hoy, la cotización del Euro ha presentado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 ha mostrado un aumento en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere una apreciación gradual de la moneda en el mercado.

Considerando el dato de 2 en relación a los días pasados, la tendencia se mantiene en ascenso, lo que podría indicar un fortalecimiento de la economía europea.

Este incremento en la cotización del Euro podría estar relacionado con factores económicos favorables que impulsan la confianza de los inversores.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas solo en bancos y casas de cambio autorizadas; verifica que estén reguladas (CNBV/Banco de México) y evita a cambistas callejeros. Compara tipos de cambio y comisiones antes de entregar efectivo, confirma el monto neto a recibir y solicita comprobante. Cuenta el dinero discretamente en ventanilla, guarda los billetes por denominación y no intercambio montos grandes de una sola vez.

para finalizar, si usas cajeros, prefiera los ubicados dentro de sucursales y evita zonas aisladas; revisa comisiones y límites. Al pagar con tarjeta, rechaza la conversión dinámica y elige cobrar en pesos. Lleva identificación, pero no compartas datos innecesarios; conserva los recibos, verifica las medidas de seguridad de los billetes y monitorea tus estados para reportar cargos sospechosos de inmediato.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".