En el mercado del euro y la libra esterlina, la cotización mostró un descenso semanal de -0.12% y una caída anual de -2.59%, lo que apunta a una tendencia bajista.

En la sesión de apertura de este martes, 8 de septiembre de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8582 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,02% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores y un posible aumento en la demanda de la moneda.

Sin embargo, es importante considerar que, aunque la tendencia sea favorable, esto puede ser temporal y se debe seguir analizando el comportamiento del mercado para anticipar futuros cambios. La tendencia actual puede reflejar una fase de recuperación, pero es fundamental estar atentos a cualquier factor que pudiera afectar negativamente su cotización.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, que se sitúa en 1.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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