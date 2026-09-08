El euro presenta una cotización de 19.7 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 8 de septiembre de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.47%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.76 pesos y un mínimo de 19.65 pesos.

En el mercado de Euro, la cotización tuvo una leve variación semanal de 0.04% y en el último año registró una caída de -7.45%.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro tuvo altibajos: una racha de cuatro descensos a mitad de período y un repunte en las dos jornadas finales, con balance neto cercano al inicio.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 4.38%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 5.35%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha experimentado un aumento en comparación con los días anteriores. Durante los últimos dos días, el valor del Euro ha continuado en ascenso, reforzando esta tendencia favorable.

Este crecimiento en la cotización del Euro sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría estar relacionado con condiciones económicas más robustas en la zona euro. Sin embargo, es importante monitorear cómo se desarrollan los factores económicos externamente que podrían influir en esta tendencia.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.