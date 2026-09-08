En la sesión de apertura de este martes, 8 de septiembre de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1617 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,05% en relación con el día anterior.

En el mercado EUR/USD, la última semana registró un leve aumento de +0.24%, pero en el último año la cotización cayó -1.04%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda dólar presenta una tendencia positiva en comparación con los días pasados, lo que indica un fortalecimiento en su valor. Este incremento se ha mantenido en los últimos días, sugiriendo una mejora en la percepción del mercado respecto a la divisa.

La tendencia establece un contexto favorable para aquellos que operan con la moneda dólar, lo que podría incentivar aún más su compra en el corto plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, que es del 2.24%, es menor que la volatilidad anual del 5.11%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pixabay).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.