La cotización entre el euro y la libra esterlina mostró un leve avance semanal de 0.28%, mientras que en el último año registró una variación de -0.17%, indicando un repunte reciente en un contexto anual ligeramente negativo.

En la sesión de apertura de este jueves, 28 de mayo de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8663 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,05% en relación con el día anterior.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda Libra ha mostrado una tendencia positiva, continuando su ascenso durante tres días consecutivos. Esto sugiere que la confianza en esta moneda sigue aumentando y que el interés por su compra se ha incrementado.

La tendencia al alza refleja un panorama favorable para los inversores y podría indicar un fortalecimiento de la economía en la que se basa esta moneda. Es importante monitorear esta situación en los próximos días para evaluar si esta tendencia se mantendrá.

En la última semana, la volatilidad económica del Euro y la libra esterlina se situó en un 2.79%, significativamente menor que la volatilidad anual del 3.66%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.