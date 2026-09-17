En el mercado entre el Euro y la libra esterlina, la cotización cayó -0.12% en la última semana y -2.15% en el último año, mostrando una tendencia bajista moderada.

En la sesión de apertura de este jueves, 17 de septiembre de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8571 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,04% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy muestra un comportamiento positivo en relación con los días pasados. Este aumento sugiere un interés creciente en el mercado, lo que podría estar impulsando su valor al alza.

A pesar de esta tendencia positiva, es importante analizar si se mantendrá en el corto plazo o si se verá afectada por factores externos. Esto determinará si la recuperación es sostenible y beneficiosa para los inversionistas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue del 1.79%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 3.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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