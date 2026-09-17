La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 17 de septiembre de 2026 en México es de 19.76 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.14%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.81 pesos y un mínimo de 19.76 pesos.

En el mercado del Euro, la última semana mostró un avance de 0.18%, pero en el último año la cotización acumula una variación de -6.99%.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Euro mostró marcada alternancia: 5 avances y 5 retrocesos, con balance neutro; sin embargo, los dos últimos días cerraron a la baja, dejando un sesgo bajista de corto plazo.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.01%, es menor que la volatilidad anual del 5.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor en comparación con la semana anterior. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda europea, lo que podría tener un impacto favorable en las transacciones comerciales.

Sin embargo, es importante monitorear este comportamiento, ya que una tendencia al alza podría revertirse si las condiciones económicas cambian. Por lo tanto, el análisis de esta tendencia es crucial para anticipar posibles fluctuaciones en el mercado.

¿Dónde comprar euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.