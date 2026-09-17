Este jueves, 17 de septiembre de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1482 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,14%.

El euro se depreció frente al dólar: -1.02% en la última semana y -1.94% en el último año, lo que indica una tendencia bajista.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia al alza, marcando un incremento en comparación con los días anteriores. Este crecimiento se observa como un signo positivo que podría indicar un fortalecimiento en ciertos aspectos de la economía.

En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, habríamos visto una caída en el valor del dólar, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre en el mercado. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también podría señalar un equilibrio en la oferta y la demanda.

Esta tendencia puede ser un indicativo de la confianza de los inversionistas en el mercado local.

La volatilidad económica de la última semana entre Euro y dólar, con un 4.29%, es menor que la volatilidad anual de 5.10%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.