En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 16 de septiembre de 2026 llegó a 3592.88 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 4,07%.

En la última semana, la cotización del euro subió 2.94%, pero en el último año cayó -15.71%, lo que indica un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro fue volátil: 6 descensos y 4 avances, con tres caídas seguidas a mitad del periodo; cerró al alza, pero el balance fue bajista.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva. Esto indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría reflejar una mayor confianza en la moneda.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 359287.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 718575.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1796439.95 pesos colombianos.