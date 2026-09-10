En el mercado EUR/GBP, la cotización retrocedió -0.02% en la última semana y -2.63% en el último año, señalando una tendencia bajista.

En la sesión de apertura de este jueves, 10 de septiembre de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8587 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,01% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento en la confianza de los inversores y un posible aumento en la demanda de la moneda.

Sin embargo, es importante considerar que, aunque la tendencia sea favorable, esto puede ser temporal y se debe seguir analizando el comportamiento del mercado para anticipar futuros cambios. La tendencia actual puede reflejar una fase de recuperación, pero es fundamental estar atentos a cualquier factor que pudiera afectar negativamente su cotización.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina fue de 0.64%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 3.16%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.

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