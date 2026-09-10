El euro cotiza a 19.66 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este jueves, 10 de septiembre de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.67 pesos y un mínimo de 19.64 pesos.

En el mercado del Euro, la cotización registró una caída semanal de -3.05% y, en el último año, acumuló un descenso de -7.36%, evidenciando una tendencia bajista.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro repuntó al inicio, encadenó una fase bajista marcada, rebotó brevemente y volvió a ceder al final, con un balance neto a la baja.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.35%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad fue del 5.34%.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en relación con los dos días anteriores. Este aumento en la cotización sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría influir favorablemente en su percepción en el mercado.

El análisis de esta tendencia indica que el Euro podría estar ganando confianza entre los inversionistas, lo que puede resultar en un impacto adicional en la economía de la zona euro si se mantiene este comportamiento en el corto plazo.

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".